Comunidade portelense presta homenagem à Pátria

O mês de setembro é marcado por várias festividades. Uma delas é a Semana da Pátria, que tem seu ponto forte em 7 de setembro, dia em que comemoramos a Independência do Brasil com o Desfile Cívico.

Neste ano, Tenente Portela recebeu a centelha do Fogo Simbólico da Pátria no dia 22 de agosto, conduzida pelo diretor Gilmar Souza Chagas e equipe da Liga da Defesa Nacional do Estado do Rio Grande do Sul na 87ª corrida do Fogo Simbólico da Pátria.

A Semana da Pátria iniciou no dia 1º e vai até 6 de setembro com cronograma de hasteamento da bandeira às 8 horas e arriamento às 17 horas em frente à Brigada Militar. É um momento cívico do qual participam escolas de Tenente Portela, entidades e comunidade. Durante os atos cívicos, as escolas realizaram apresentações em comemoração à Pátria.

Os temas das homenagens à Pátria este ano são: “O Centenário da União dos Escoteiros do Brasil” em nível nacional; “O Meio Ambiente: com o subtema Preservar o meio ambiente é o caminho, cuidar é a solução” em nível estadual; e “Solidariedade: Movimento de Amor e Reconstrução” em nível municipal.

No sábado, dia 7 de setembro, encerra-se a Semana da Pátria com o desfile das escolas, entidades e comunidade, as quais participam deste evento tradicional enaltecendo o importante trabalho que desenvolvem na sociedade.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Tenente Portela agradece a participação de todos.