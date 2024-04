Conab e cooperativas doam alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade

Sul 21 – O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, acompanha nesta sexta-feira (26), em Porto Alegre, a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS). Às 8h30, a Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (Coopan), de Nova Santa Rita; a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap), de Eldorado do Sul; e a Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste (Cooperforte), de Santana do Livramento, entregaram abóbora, moranga, alface, couve, espinafre, repolho, aipim, batata-doce, tempero verde e cortes de carne suína à Associação de Reciclagem Força e Coragem, no bairro Mário Quintana. A doação de seis toneladas de alimentos vai beneficiar 2.091 pessoas em situação de vulnerabilidade. Após as entregas, ocorreu um ato com a participação do presidente Edegar Pretto e de representantes das cooperativas e associações atendidas pelo PAA, bem como famílias recebedoras dos alimentos.

Conforme os projetos aprovados pela Conab, até o fim da execução do programa, a Coopan, a Cootap e a Cooperforte entregarão mais de 662 toneladas de alimentos a entidades sociais que atendem cerca de 39 mil pessoas em situação de vulnerabilidade nas cidades de Porto Alegre, Santana do Livramento, Pelotas, Santa Maria, Nova Santa Rita e Guaíba. Entre elas, a Associação de Reciclagem Força e Coragem, da capital. Os três projetos somam, juntos, R$ 3,38 milhões em investimentos do governo federal na aquisição de alimentos de assentamentos da reforma agrária.

Ainda nesta sexta, o presidente da Conab também vai acompanhar outra doação de alimentos do PAA no bairro Mário Quintana. Às 15 horas, o Sesc Mesa Brasil entregará cerca de 300 quilos de produtos da agricultura familiar de Bento Gonçalves, Sertão Santana e Dom Pedro de Alcântara ao Clube de Mães Bárbara Maix, que atende 224 crianças.

O PAA é uma das principais políticas de incentivo à produção de alimentos, de geração de renda no campo e de combate à fome no país. Ele é operacionalizado pela Conab, com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Já foram aplicados no Rio Grande do Sul mais de R$ 100 milhões por meio do programa, incluindo os projetos de CDS, a compra institucional de leite em pó e a doação de cestas de alimentos para comunidades indígenas atingidas pelas estiagens.