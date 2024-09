Concurso de fotografia do Parque do Turvo tem prazo estendido até 9 de setembro

Oportunidade única para fotógrafos capturarem a beleza da fauna, flora e trilhas que compõe e das paisagens preservadas do parque.

Em homenagem ao Dia Mundial da Fotografia, celebrado em 19 de agosto, o atrativo turístico Macuco Yucumã anunciou o 2º Concurso de Fotografia. Aberto a todos os amantes da fotografia, o concurso oferece uma plataforma para capturar e compartilhar a incrível biodiversidade e as paisagens deslumbrantes do Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul.

Para garantir que todos tenham a oportunidade de participar, o prazo do concurso foi estendido até o próximo dia 9 de setembro. Esta é uma chance única para quem já visitou o parque e tem belas imagens guardadas. Para quem ainda não conhecem este santuário ecológico, a oportunidade é perfeita para planejar uma viagem ou visita e registrar momentos inesquecíveis.

Todas as fotografias submetidas ao concurso serão exibidas no Centro de Visitantes do parque durante todo o mês de setembro, transformando o local em uma galeria de arte natural. Os visitantes terão a oportunidade de apreciar o talento dos participantes enquanto desfrutam das belezas naturais do parque.

Como participar do concurso – Para participar, basta compartilhar sua foto favorita, tirada no Parque do Turvo, nas redes sociais usando a hashtag #ConcursoDeFotografiaParqueDoTurvo. É importante garantir que o perfil esteja público para que a equipe do concurso possa visualizar a imagem. No dia 9 de setembro, serão anunciados os três vencedores desta edição, cujas fotos mais se destacarem em originalidade e beleza.

Explore o parque do Turvo – O Salto do Yucumã (grande roncador em tupi-guarani), a maior queda d’água longitudinal do mundo, conta com saltos com uma média de 12 metros altura, resultado de uma falha geológica, que varia de 90 a 120 metros de profundidade. Com as constantes chuvas, os saltos podem desaparecer rapidamente, mas a empresa Macuco Yucumã instalou uma câmara, onde se pode conferir o nível das quedas, ao vivo.

Mas o Parque Estadual do Turvo tem vários outros atrativos e podem ser visitado o ano todo, com a rica fauna e flora. O parque também é um refúgio para diversas espécies de animais, como onça-pintada, puma, anta e pássaros como a harpia. Também recebe o colorido de várias espécies de borboletas e trilhas ecológicas, lagos e passeio de bicicleta.

Ainda tem um cenário ideal para piquenique e áreas de descanso, lanchonetes, lojas de souvenirs onde pode levar boas recordações alusivas ao parque.

Para contatar a Macuco Yucumã, podem ser solicitadas informações pelo telefone (55) 99654-3388 e pelo email: comercial@macucoyucuma.com.br.

Com informações do Macuco Yucumã