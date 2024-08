Confira a programação do aniversário de 69 anos do município de Tenente Portela

– 14, 15 e 16 de agosto – Feira Portelense do Livro – Feporli

Realização: Escola Estadual Sepé Tiaraju

Início: 19h

Programação: Abertura oficial às 19h30min do dia 14, no centro Cultural. Nos dias 15 e 16 as atividades acontecerão durante todo o dia nas dependências da Escola.

– 15 de agosto – I Seminário de Bariátrica

Local: Clube Comercial

Início: 8h

Realização: Hospital Santo Antônio

– 17 de agosto – Finais da 2ª Copa CER Miraguai de Base

Local: Estádio do Miraguai

Realização: CER Miraguai

Programação: competição regional nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15.

– 17 de agosto – 4ª Feijoada do Rotary

Local de retirada: Casa da Amizade

Realização: Rotary Club

– 17 de agosto – Baile do Município – São Pedro

Local: São Pedro

– 18 de agosto – MateArte – Festival de Arte Gaúcha

Local: Cripta da Igreja

Início: 15h

Realização: 20ª Região Tradicionalista – CTG Guardiões da Fronteira

– 20 de agosto – Formatura PROERDI

Local: Ginásio da Igreja Matriz

Início: 19h

– 21 a 28 de agosto – Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Realização: APAE

– 22 de agosto – 87ª Corrida do Fogo Simbólico

Local: (confirmar local)

Início: 9h

Realização: Liga da Defesa Nacional

Programação: Recepção a Liga da Defesa Nacional do RS que estará conduzindo a Chama da Pátria.

– 24 de agosto – Concurso Municipal de Vinhos – Jantar – Perpétuo Socorro

Realização: Comunidade, Emater e Prefeitura

– 30 de agosto – Café Colonial da Escola General Osório – São Pedro

Local: Clube de São Pedro

Realização: Escola Municipal General Osório.