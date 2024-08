Consagrar uma vida

O mês de agosto é dedicado às vocações cristãs. A terceira semana é das pessoas consagradas a Deus. Neste domingo vamos comemorar o dia dos religiosos e religiosas. Na nossa comunidade são conhecidas como irmãs consagradas. Nesta paróquia de Tenente Portela dezenas de religiosas dedicaram sua consagração trabalhando na área da educação, na antiga escola paroquial, na área da saúde, no Hospital Santo Antônio e em diversas atividades de evangelização e pastoral. Uma comunidade da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus ainda vive conosco.

A vida consagrada na Igreja se divide em dois grandes grupos. A vida contemplativa e a vida ativa ou pastoral. Formam comunidades masculinas ou femininas. Em todas as comunidades há características em comum. São sempre comunidades de pessoas que se consagram a Deus. Fazem três votos: o de obediência, de pobreza e castidade.

A vida contemplativa é formada especialmente por monges e monjas que se dedicam a intercalar as horas do dia entre oração e trabalho. Algumas tem uma vida muito austera e silenciosa, como a dos monges cartuxos. Essa Ordem foi fundada por São Bruno há quase mil anos e continua com sua estrita observância do silêncio absoluto, quebrado apenas por algumas horas por semana, e jejuns e abstinência de carnes para uma vida contemplativa de trabalho e louvor a Deus.

Há também inúmeras outras Ordens e Congregações masculinas e femininas que se dedicam à contemplação e à oração com menos rigor, como as irmãs Carmelitas que, mesmo permanecendo sempre no Claustro, têm contato com as pessoas para orientação espiritual. Os Beneditinos podem sair do Mosteiro para atividades diversas. Esta vocação é a que menos tem dificuldade vocacional no mundo.

A vida ativa é formada por Congregações ou Institutos Religiosos que iniciam em torno de um Carisma. Normalmente uma necessidade específica faz com um grupo de pessoas se reúnam e, formando uma comunidade de vida, se dediquem a atender àquela demanda.

Por exemplo, educar crianças pobres, ajudar os doentes, os órfãos e idosos. O início muito simples pode criar milhares de orfanatos e asilos, redes de escolas e universidades e complexos hospitalares. Muitas destas pessoas consagradas trabalham em regiões de extrema dificuldade, onde poucos dão atenção. São missionários que levam o Evangelho de Jesus, não só em palavras, mas pela presença permanente e ação.

Hoje surgem novas formas de vida consagrada, o que mostra a dinamicidade da ação do Espírito Santo na Igreja.