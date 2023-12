Conselho Municipal de Saúde de Tenente Portela tem novo presidente

O dentista Gustavo Renan Brunet assumiu a presidência do Conselho Municipal de Saúde (CMS) no dia 16 de novembro.

A primeira atividade do presidente foi a participação na aprovação das metas do Hospital Santo Antônio (HSA), que ocorreu na quinta-feira, 23.

A aprovação das metas contou com a presença da Secretaria Estadual da Saúde, por videoconferência, e da Coordenadoria Estadual de Saúde de Frederico Westphalen.

De acordo com Brunet, “as metas do HSA foram atingidas e superadas e aprovadas após uma longa explanação e discussão, com a apresentação de dados estatísticos pelos representantes das Secretarias de Estado. Foi um dos poucos hospitais do Estado que atingiu as metas”.

Folha Popular