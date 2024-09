Cooperativas presentes na Expointer movimentaram mais de meio bilhão de reais durante a feira

Critério – A Expointer 2024, desde a sua organização até o último dia de atividades no Parque de Exposições Assis Brasil, foi marcada pela superação. Em um cenário pós enchentes que devastaram o Estado, a Casa do Cooperativismo do Sistema Ocergs foi ponto de reuniões importantes que definiram medidas apresentadas pelo Governo Federal para apoio a cooperativas e produtores rurais. Mesmo em um período de retração econômica devido às cheias, os negócios mantiveram os bons resultados do ano passado. Ao todo, as cooperativas Sicredi, Sicoob, Cresol, Unicred, Cotribá, Cotricampo, Sul Leite (AF) e Cootegal movimentaram R$ 525 milhões na Expointer.

Ao longo de nove dias de evento, a Casa do Cooperativismo recebeu mais de 3.600 visitantes, que puderam conhecer mais sobre o fazer cooperativo. Ao todo, 35 cooperativas e também federações utilizaram as salas do espaço para reuniões, ativações e divulgação de produtos. O bolicho da Casa apresentou mais de 150 itens e lançamentos de diversas cooperativas registradas no Sistema Ocergs.

“Fizemos uma Expointer de superação. Os números de negócios são proporcionais ao cenário que enfrentamos e mostram que precisávamos avançar nas medidas de apoio do Governo Federal. Nós fizemos isso. Durante a Expointer, atuamos fortemente nas negociações com a União e conseguimos um bom acordo dentro do possível, o que só foi possível graças ao apoio das entidades e do trabalho do Sistema Ocergs”, destaca Darci Hartmann.

Na casa, o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, recebeu o ministro extraordinário de apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, para diversas agendas em que as medidas de apoio ao cooperativismo foram debatidas. Participaram também líderes de cooperativas e outras federações. Agendas em outras sedes de instituições presentes na Expointer foram realizadas também com a participação dos ministros Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, e Carlos Fávaro, do Ministério da Agricultura e Pecuária.

As medidas, ajustadas conforme demandas do sistema cooperativa levadas nas reuniões com os ministros, foram apresentadas pelo ministro Pimenta em um café da manhã fechado na Casa do Cooperativismo, na manhã do dia 30 de agosto. Durante a tarde, elas foram lançadas oficialmente na Expointer.

Destacam-se ainda, entre os eventos realizados na Casa do Cooperativismo do Sistema Ocergs, reuniões do sistema com órgãos como o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e um almoço com a presença de ex-secretários e ex-ministros da Agricultura.