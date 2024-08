Cooperbio sedia Seminário sobre Mudanças Climáticas nesta quinta-feira (29)

Atividade terá presença de representantes do Ministério do Meio Ambiente, Fiocruz, Embrapa e da direção nacional do MPA

Na próxima quinta-feira (29) a Cooperbio vai sediar, em Seberi, a primeira edição do Seminário “Mudanças do Clima”. A atividade, prevista para iniciar as 8h30min e se estender até a tarde será realizada no Centro Territorial de Cooperação e Educação Ambiental, onde está instalada a sede da cooperativa, na Linha Tesoura.

“Mais uma vez estaremos abrindo os portões deste espaço que tem se configurado como uma verdadeira universidade do clima para receber a comunidade local e regional, de modo especial as pessoas que têm se dedicado a pensar as mudanças climáticas, suas causas e o que precisamos fazer para conter e retroagir seus efeitos”, comenta Luiza Pigozzi, da direção da Cooperbio e integrante da organização do seminário.

O encontro terá como painelistas convidados autoridades de renome nacional no meio científico, como Marcos Sorrentino, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima/MMA, que vai falar sobre a Rede Centros Territoriais de Educação Ambiental; Guilherme Franco, da Fiocruz, que fará uma abordagem sobre Mudanças climáticas e saúde; Ernestino Guarino, da Embrapa Clima Temperado, que vai apresentar um panorama das mudanças climáticas no RS.

Da parte do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) haverá um painel apresentado pelo engenheiro agrônomo Marcelo Leal, sobre “Transição ecológica de sistemas alimentares e mudanças climáticas” e também a presença de membros da coordenação nacional como Tairi Felipe e Frei Sérgio Görgen que vão realizar o ato de lançamento regional da “Missão Josué de Castro”, atividade de mobilização, produção e distribuição de alimentos entre camponeses e população urbana que se encontre sob risco de insegurança alimentar.

O seminário está inserido nas ações do projeto do Centro Territorial de Cooperação e Educação Ambiental, aprovado de forma conjunta pela Cooperbio e pela Admau junto ao Governo Federal, através do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, contando com o apoio de organizações regionais como Creluz, IFFar, URI, UFSM, UERGS, Cigres, Codemau, entre outros.

Interessados em participar podem solicitar inscrição ou obter mais informações pelo WhatsApp (55) 55 997335461.

Por: Marcos Corbari | Brasil de Fato.