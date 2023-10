COPA NOROESTE DE FUTSAL: TENENTE PORTELA ESTREIA EM CASA NESTA SEXTA

Duelo será diante de Chiapetta. Rodada, que será disputa no Ginásio do Cléia, terá ainda Humaitá x Crissiumal

A equipe que representa Tenente Portela na 8ª Copa Noroeste de Futsal entra em quadra nesta sexta, 29. O adversário será Chiapetta no jogo que marca a estreia portelense em casa. A partida será disputada no Ginásio de Esportes da Escola Cléia Salete Dalberto.

Esta será a segunda rodada do grupo A. Na abertura, ocorrida no último dia 12, em Miraguaí, o time portelense foi superado por São Martinho e buscará na noite de hoje a primeira vitória no certame. Além de Tenente Portela e Chiapetta, que farão o jogo e fundo, a noite de futsal será aberta com o duelo Humaitá x Crissiumal, a partir das 20h. São Martinho e Miraguaí, que também integram este grupo, folgam na rodada.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.