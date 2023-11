Copa Noroeste: Tenente Portela entra em quadra nesta terça-feira

Tenente Portela é mandante da rodada de ida das quartas de final da Copa Noroeste, porém, os jogos serão realizados em Derrubadas. O mudança se deve ao fato de que o Ginásio da Escola Cléia, sede da representação portelense, está passando por melhorias o que impossibilitou a utilização nesta fase do certame.

A rodada será disputada nesta terça, 14. O adversário de Tenente Portela será Independência, em duelo marcado para às 21h. Antes, na preliminar, as 20h, se enfrentam Humaitá e Boa Vista do Buricá. Na próxima sexta, 17, tem os jogos da volta, com a definição de quem segue para as semifinais. Esta rodada ocorrerá em Boa Vista do Buricá.

A equipe de Tenente Portela, juntamente com a Prefeitura de Tenente Portela, agradece o apoio da Prefeitura de Derrubadas que gentilmente cedeu a Ginásio.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela