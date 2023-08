Corpo de Bombeiros Voluntários inaugura sua sede em Tenente Portela

Na manhã de terça-feira, 22, foi inaugurado o quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela. Na ocasião também foram assinados dois convênios, um de rateio dos custos do caminhão tanque de combate a incêndios entre os municípios de Tenente Portela, Derrubadas, Vista Gaúcha, Barra do Guarita e Miraguaí, e outro, que cede, oficialmente, o caminhão à Associação de Bombeiros Voluntários para os atendimentos da corporação.

Para a cedência do caminhão, a Prefeitura Municipal de Tenente Portela custeou a revisão do veículo, sendo este repassado em condições adequadas para o uso, e, a partir da cessão, a manutenção se torna responsabilidade da Associação.

Estiveram presentes os prefeitos de Tenente Portela, Rosemar Sala, de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, Miraguaí, Luis Carlos Herrmann, Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, e o prefeito em exercício de Derrubadas, Miro Mulbeier, que assinaram os convênios, bem como os bombeiros voluntários, vereadores, representantes de entidades apoiadoras, imprensa local e demais portelenses.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela