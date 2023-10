Corsan inicia operação do terceiro poço e de reservatório para reforçar abastecimento em Tenente Portela

No início desta semana, entrou em operação o novo poço (TPO-57) para captação de água em Tenente Portela, localizado na Linha Alto Alegre. Apenas neste ano, já foram construídos três novos poços na cidade. Com vazão de 40 mil litros por hora e aproximadamente 480 mil litros de água por dia, os novos poços vão qualificar o sistema de abastecimento.

Além dos poços, entrou em operação também o reservatório elevado, com capacidade de armazenamento de 500 metros cúbicos (m³) de água, triplicando a reservação do município. As equipes da Corsan estão realizando também pesquisas para solucionar os vazamentos invisíveis.

Com o sistema completo, a expectativa da Companhia é melhorar ainda mais o abastecimento, garantindo segurança e qualidade hídrica, principalmente no verão. Há décadas, a cidade enfrenta estiagem e escassez de chuva durante os meses mais quentes do ano.

As obras de Tenente Portela fazem parte das entregas planejadas para marcar, em outubro, os 100 primeiros dias de operação da Corsan com gestão da Aegea. Ao todo, serão 365 obras nos 317 municípios atendidos pela Companhia no Rio Grande do Sul, com investimento em torno de R$ 100 milhões em melhorias como reparos emergenciais, instalação de abrigos, construção e cercamento de poços, reformas de reservatórios, novas redes de água e esgoto e manutenções das unidades operacionais.

Folha Popular – Com informações da Corsan.