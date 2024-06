CRAS de Derrubadas celebra São João com atividades juninas

Esta semana, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas está promovendo uma série de atividades em comemoração ao São João. Os Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos participam das festividades, que incluem decorações temáticas, brincadeiras e muita diversão.

Para idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e mulheres, o evento especial de São João será realizado no dia 24 de junho, às 13h30min, na Sede dos Funcionários Municipais.

De acordo com Sirlei Becker, coordenadora do CRAS, essas atividades são fundamentais para valorizar as tradições culturais, proporcionar aprendizado e promover momentos de integração entre os participantes.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Derrubadas.