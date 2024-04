Curso de aperfeiçoamento de combate a incêndios é realizado para os Bombeiros Voluntários

Ocorreu no sábado, 23, e no domingo, 24 de março, um Curso Híbrido de Combate a Incêndios para os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela. O curso foi ministrado pelo instrutor Salatiel Slongo, da Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul (Voluntersul), que realiza a formação de bombeiros e a especialização de bombeiros já formados.

Conforme Slongo, o curso foi desenvolvido para 20 alunos dos Bombeiros Voluntários que concluíram a parte teórica em Educação a Distância (EAD), através de plataforma virtual. “Os módulos desenvolvidos no curso fazem parte da formação básica de bombeiros voluntários, o que os capacita para prestar um atendimento de excelência à comunidade. A formação dos bombeiros foi por meio híbrido, a parte teórica em EAD, online, por vídeo conferência, e depois vem a atividade prática, que é exercício de fixação do conhecimento adquirido. A carga mínima de formação de bombeiros é de 180h e inicia com o primeiro módulo em combate a incêndio, depois primeiros socorros, resgate veicular, salvamento em altura e emergências químicas.”

O instrutor relatou ainda, que “no curso os bombeiros adquirem formações básicas de cada matéria para praticar quando for necessário nas diversas ocorrências que surgem. No trabalho realizado pela manhã, no sábado, os voluntários colocaram em prática a parte teórica de fixação do fogo e aprenderam sobre a demonstração dos fenômenos que o fogo pode ocasionar, desde o desenvolvimento do incêndio com as diferenças de ventilação. Na parte da tarde, o trabalho foi realizado com fogo real, em que foram usadas mangueiras e água com eficiência no combate ao incêndio.”

Após a formação básica dos módulos aqui em Portela, os bombeiros irão para São Sebastião do Caí, onde é o centro de treinamentos da Voluntersul, para fazerem atividades também com fogo real em diversas simulações.

“A região daqui está sendo muito favorecida por ter um corpo de bombeiros, porque no Brasil só 14% dos municípios possuem uma corporação de bombeiros para prestar atendimento à população”, conclui Slongo.

De acordo com o presidente dos Bombeiros Voluntários, Cássio dos Santos, a equipe sempre trabalha pensando no melhor para a comunidade. “Estamos trabalhando sempre pensando em qualificação para atender a comunidade dos cinco municípios, Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí, Tenente Portela e Vista Gaúcha. Hoje estamos com uma boa estrutura e há poucos dias adquirimos um barco para salvamentos. Quatro bombeiros estão aptos para atender ocorrências em águas”, afirma o presidente.

