DE VOLTA PARA CASA:  ESTÁDIO DO MIRAGUAI NOVAMENTE SERÁ SEDE DOS JOGOS DAS GURIAS DO YUCUMÃ

Direções dos dois clubes chegaram a um acordo e partidas do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino serão disputadas em Tenente Portela.

Um encontro realizado no final da tarde desta quinta-feira, 28, no Gabinete do Prefeito, selou o acordo entre as direções do Flamengo/Gurias do Yucumã e do CER Miraguai para que os jogos do time portelense no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino sejam novamente disputados no “Estádio da Baixada”, em Tenente Portela. A reunião foi proposta pela Administração Municipal, e visou buscar o consenso entre as duas agremiações, após o Flamengo ter decidido mudar o mando de seus jogos para Três Passos.

A situação gerou uma grande repercussão na comunidade, que tem “abraçado” o projeto Gurias do Yucumã desde que ele foi lançado, há três anos. Ao final do encontro, as divergências foram deixadas de lado, os interesses dos dois clubes foram respeitados e o acordo restabeleceu a parceria. Com isso as partidas, tanto do principal, como do sub 17, serão novamente no Estádio do Miraguai.

Participaram da reunião o prefeito, Rosemar Sala; o presidente do CER Miraguai, Maurício Hineraski; e o diretor do Flamengo, Ildo Sacapini. Estiveram presentes também Mirna Braucks, uma das principais colaboradoras do projeto Gurias do Yucumã; o secretário de Administração, Paulo Farias; o diretor de esportes do Município, André Schiefelbein; os integrantes da diretoria do CER Miraguai Vilson Dalcin, Mauri Zdanski, Alex Maschio e Robinson Girardi (Zaca); e Jonas Moura, que assumiu voluntariamente a assessoria jurídica do Flamengo/Gurias do Yucumã.

TABELA DE JOGOS: o Flamengo/Gurias do Yucumã tem ainda três jogos nesta fase do Campeonato. Brasil, em Farroupilha; e Elite e Internacional, em casa. O duelo contra o colorado, será no final de outubro e está confirmado para o Estádio do Miraguai. A partida contra o Elite, marcada para este domingo, 01, está programada para Três Passos. A direção do Flamengo/Gurias do Yucumã já formalizou o pedido para que a Federação Gaúcha de Futebol autorize a transferência para Tenente Portela. A decisão sairá ainda hoje.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.