Defesa Civil confirma mais seis mortes em decorrência da enchente; total chega a 27 vítimas fatais

A Defesa Civil do Estado confirmou nesta quarta-feira (6) que mais seis corpos foram encontrados em Roca Sales, no Vale do Taquari. Com isso, o total de mortes no RS em decorrência da enxurrada chega a 27. A combinação de um ciclone com baixa pressão e umidade provocou a chuva forte que atingiu o RS na segunda-feira. 27 pessoas morreram nas cidades de Muçum, Roca Sales, Estrela, Lajeado, Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras.

Equipes da Defesa Civil seguem empenhadas, nesta quarta-feira (6), no resgate às vítimas da tempestade. Segundo o boletim divulgado ontem pelo órgão, pelo menos 67 municípios foram afetados pelo temporal. A região mais atingida foi o Vale do Taquari.

Em coletiva de imprensa realizada ontem à noite, o governador Eduardo Leite informou que as equipes seguiriam trabalhando durante a noite e madrugada para resgatar as vítimas que continuam ilhadas, muitas delas sobre os telhados de casa.

Segundo Leite, os trabalhos de resgate seguirão por terra, água e ar. O governador disse através de sua conta pessoal na rede social X, que as atenções se dirigem agora, também, para o Vale do Rio Pardo. Helicópteros da Brigada, dos Bombeiros e da Polícia Civil são empregados para resgates, com o apoio de uma aeronave da PRF, um da FAB e um da Marinha. O governador diz que trabalha para que as forças armadas possam liberar mais aeronaves o quanto antes.

Segundo a Defesa Civil, 52 mil pessoas foram afetadas diretamente e 2,7 milhões indiretamente pelos transtornos causados pela chuva em todo o RS. O governador afirma que está em contato com o governo federal para que mais helicópteros sejam incorporados ao grupo de resgate no Taquari.

Nesta quarta-feira, Leite deve voltar a Lajeado, desta vez acompanhado da comitiva composta por ministros e deputados vindos de Brasília para um sobrevoo. O presidente Lula escalou para participar do sobrevoo na região o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta; o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes e o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Aparecido Wolff.