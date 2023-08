Delegados palestram sobre o enfrentamento à violência doméstica em Três Passos

Na terça-feira, 8, a Polícia Civil (PC) participou de um seminário promovido pela Ordem dos Advogados (OAB), Subseção Três Passos, e pela Comissão da Jovem Advocacia, em comemoração ao mês do advogado.

A delegada de polícia Regional de Três Passos, Cristiane de Moura e Silva Braucks, e o delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino participaram do evento ministrando palestras com o tema “Enfrentamento à Violência Doméstica: Atuação da Polícia Civil, OAB e Sociedade”.

O seminário foi realizado no auditório da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), na cidade de Três Passos.

