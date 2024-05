Denúncias de abuso sexual em abrigos levam à criação de espaços exclusivos para mulheres e crianças

Enquanto Leite falava à imprensa sobre os casos de abuso, também ocorria nesta tarde uma reunião no Palácio da Justiça com representantes do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente do Rio Grande do Sul. A reunião teve a participação do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.

Na oportunidade, a coordenadora geral dos conselhos tutelares de Porto Alegre, Alice Goulart, ressaltou o problema de páginas em redes sociais que têm publicado fotos e nome completo de crianças supostamente desaparecidas. “É na tentativa de auxiliar, mas prejudica, porque expõe as crianças. Tem situações de genitores que não podem ter contato com a criança e descobrem que a criança está em algum espaço. São situações que já identificamos, e é muito perigoso”, relatou.

Os conselhos tutelares podem enfrentar obstáculos para realizar atendimentos mesmo fora do contexto dos abrigos temporários. Isso porque, em Porto Alegre, as sedes do Conselho em duas microrregiões estão submersas. Além disso, há oito conselheiros em abrigos. A coordenadora Alice pediu ao Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Vieira, também presente na reunião, ajuda para “refazer” os locais que alagaram.

O problema se estende por todo o Rio Grande do Sul: conforme o presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul (Aconturs), Jeferson Leon Machado, há nove sedes atingidas no estado. Além disso, 59 conselheiros foram atingidos diretamente. Em Canoas, foram 13 dos 20 conselheiros que atuam na cidade.

“Isso que o levantamento ainda não está completo”, ressaltou Machado. “A situação cria dificuldade no trabalho de ajuda, porque esses conselheiros também têm que se preocupar com a questão pessoal do que aconteceu na vida deles. A garantia de direitos fica prejudicada por essa deficiência na proteção das crianças e dos adolescentes”.