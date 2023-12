Derrubadas: Confraternização Natalina reúne comunidade do CRAS para um dia especial de união e alegria

No dia 6 de dezembro, quarta-feira, o Auditório Municipal de Derrubadas será palco de um evento singular dedicado aos usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e seus familiares.

A partir das 13h30min, a confraternização promete momentos de pura alegria e integração para todos os participantes. A programação diversificada reserva emocionantes apresentações dos próprios usuários do CRAS, destacando talentos e habilidades locais.

O ponto alto da tarde será o envolvente show musical do renomado Grupo Serenata Show, da cidade de Frederico Westphalen. Além disso, a presença esperada do Papai Noel trará um toque de magia, encantando corações de crianças e adultos. Sob a organização da coordenadora do CRAS, Sirlei Becker, a celebração contará também com um delicioso lanche, proporcionando momentos de confraternização e partilha entre os presentes.

Para garantir a participação de todos, os usuários do CRAS terão acesso facilitado ao evento por meio do transporte escolar disponibilizado especialmente para esta ocasião.

“Esse evento vai além da diversão. Buscamos fortalecer laços na nossa comunidade, promovendo união e solidariedade entre as famílias que fazem parte do CRAS”, comenta a coordenadora do CRAS.

A organização estende o convite a todos os usuários do CRAS e seus familiares, para se unirem a essa celebração repleta de música, alegria e, é claro, o espírito encantador do Natal.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Derrubadas.