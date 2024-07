Derrubadas: Cooperativas realizam ação social no Dia C

O Dia C do Cooperativismo foi celebrado no sábado, 6.

Para comemorar, as cooperativas de Derrubadas realizaram uma ação social envolvendo toda a comunidade.

A ação deste ano ocorreu do dia 24 de junho até o 6 de julho e reuniu as cooperativas Cresol, Sicredi, Cooperyucumã, Cotricampo e Cooperunisalto, que com apoio de seus associados e comunidade arrecadaram doações de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene.

Ao todo, foram arrecadados mais de 500 kg de doações, que foram entregues para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) na segunda, 8.

A SMAS destinará as doações para as famílias carentes e cidades que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul no mês de maio.

As cooperativas agradecem a participação de seus associados e da comunidade local, e também a Prefeitura Municipal pelo auxílio na destinação das doações.