Derrubadas: Desfile Cívico foi demonstração de união, orgulho e respeito pela história do Município

Município celebra com Desfile Cívico a Independência do Brasil

No dia 1º de setembro, Derrubadas celebrou com Desfile Cívico a comemoração à Independência do Brasil. O evento contou com a participação de diversas escolas, grupos e entidades locais, que desfilaram em um espírito de união e patriotismo, evidenciando o compromisso da cidade com a valorização da história e da cultura nacional.

A marcha foi organizada em pelotões, cada um representando diferentes segmentos da sociedade derrubadense:

Banda Marcial de Derrubadas: abrindo o desfile, a Banda Marcial encantou o público com sua apresentação vibrante e sincronizada, dando início ao evento com entusiasmo e energia.

Grupo Melhor Idade, Mulheres do CRAS e Pessoas com Deficiência (PCDs): o segundo pelotão trouxe a participação do Grupo da Melhor Idade, das mulheres atendidas pelo CRAS e das pessoas com deficiência, destacando a importância da inclusão e do respeito à diversidade.

Educação Infantil das Escolas Municipais: crianças das escolas Duque de Caxias, Juscelino K. de Oliveira e EMEI Meu Primeiro Passo desfilaram, representando o futuro da educação e a esperança da cidade.

Anos Iniciais do Ensino Fundamental: os alunos dos anos iniciais das escolas Salto Grande, Duque de Caxias e Juscelino K. de Oliveira mostraram sua organização e alegria ao participarem do desfile.

Anos Finais do Ensino Fundamental: a Escola Salto Grande foi representada pelos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, que desfilaram com orgulho e determinação.

Ensino Médio da Escola Estadual Getúlio Vargas: os alunos do ensino médio da Escola Estadual Getúlio Vargas trouxeram consigo a seriedade e a responsabilidade de quem está prestes a ingressar na vida adulta.

APAE de Tenente Portela: o sétimo pelotão foi representado pela APAE de Tenente Portela, ressaltando a importância da educação especial e do apoio às pessoas com deficiência.

Grupo de profissionais que ajudam a construir a história do Município: este pelotão destacou os profissionais que, dia após dia, contribuem para o desenvolvimento de Derrubadas.

Viaturas da Brigada Militar: As viaturas da Brigada Militar desfilaram, simbolizando a segurança e a ordem mantidas na cidade.

Grupo de Cavalarianos do CTG Veteranos da Tradição: o pelotão dos cavalarianos do CTG Veteranos da Tradição trouxe a tradição gaúcha ao evento, com seus trajes típicos e montarias.

Batalhão do Exército de Santo Ângelo: encerrando o desfile, o Batalhão do Exército de Santo Ângelo demonstrou força e disciplina, honrando as Forças Armadas brasileiras.

Após o desfile, a comunidade reuniu-se no Ginásio Society para o Ato Cívico, onde foram realizadas apresentações artísticas que enriqueceram ainda mais o evento.

A Banda de Música do 1º Batalhão de Comunicações de Santo Ângelo encantou a todos com uma performance musical de alta qualidade. Em seguida, os alunos da Banda Marcial Municipal de Derrubadas juntaram-se ao espetáculo, demonstrando o talento e a dedicação dos jovens músicos locais.

O Grupo Dançarte de Derrubadas, com suas categorias Infantil e Juvenil, apresentou coreografias que emocionaram o público, destacando a cultura e a expressão artística da cidade.

O encerramento das apresentações ficou a cargo da Orquestra de Itapiranga, que trouxe uma atmosfera de serenidade e arte, fechando o evento com chave de ouro.

De acordo com os organizadores, o Desfile Cívico de Derrubadas foi mais do que uma celebração, foi uma demonstração de orgulho, união e respeito pela história e pelas tradições que moldam a identidade do município.