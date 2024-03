Derrubadas – Parque Estadual do Turvo completou 77 anos no dia 11 de março

Grupo Macuco – Na segunda-feira, 11, o Parque Estadual do Turvo celebrou 77 anos de história, em evento marcado pela união de pessoas importantes para a preservação da natureza.

Durante o evento foram realizadas palestras inspiradoras sobre os objetivos de unidades de conservação ambiental com Cátia Gonçalves; fiscalização ambiental com o gestor Rafael Schenckel; pesquisas científicas com Dante Meller; educação ambiental, com Letícia Reschke e Janaína Machado; e turismo ecológico com Layanna Zigiotto. O vice-prefeito de Derrubadas, Miro Mulbeier, representando o prefeito municipal; a secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Angelita Bomm dos Santos; o secretário Municipal de Saúde e Saneamento, Cristiano Carvalho; o secretário Municipal de Obras, Viação e Transporte, Juliano Davi Habitzreiter; e o secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Nelci Luis Gaviraghi, prestigiaram o evento.

Fabíula Rosso, turismóloga da Rota do Yucumã, também esteve no Parque Estadual do Turvo acompanhando a celebração.

Do Município de Ametista do Sul vieram o prefeito municipal, Jadir Kovaleski, e o secretário de Turismo, Alcindo Zilch.

Também marcaram presença no evento Victor Motta, diretor de Turismo de El Soberbio; Francisco Kucharky, representante da Associação de Turismo de El Soberbio; Paula Leegstra, da Agência de Turismo Alto Uruguay; Marcelo Poletti, da Cooperativa de Turismo Mocon. Todos eles vindos de El Soberbio, Misiones, Argentina. Participaram da comemoração o gerente geral do Macuco Yucumã, Lucas Teixeira, e o gerente comercial, Luiz Moreira; Rafael Schenkel, gestor do Parque Estadual do Turvo; Carlos Neimar Kuhn, gestor substituto do Parque; e todos os integrantes da equipe do Macuco Yucumã, que proporcionaram uma celebração única!

