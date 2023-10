Diretoria da subseção da OAB de Tenente Portela visita Comarca

Na quarta-feira, 25, o presidente Jerônimo Thorstenberg, a vice-presidente Tainá Splendor, o tesoureiro Claudenir Scherer, e os conselheiros Lucas Wolf, Simone Matter e Thayra Gheller, foram recebidos pelo Juiz da Comarca de Tenente Portela, Neimar Pedro Kaibers.

No encontro, a diretoria da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) colocou-se à disposição para, em conjunto, construir soluções para melhor prestação jurisdicional, haja vista a inegável dificuldade que a advocacia local e a sociedade enfrentam diante do elevado número de processos.

Os representantes da OAB apresentaram a necessidade de resolução de questões pontuais, como expedições mais céleres de alvarás e RPVs, e impulsionamentos mais ágeis de

cumprimentos de sentença.

O Magistrado se comprometeu em fazer o possível para melhorar o fluxo da Comarca e salientou que fará uma solicitação ao Tribunal de Justiça para designação de uma força tarefa para agilizar os cumprimentos, tendo em vista o reduzido número de servidores atualmente na Comarca.

Ainda, pelo Magistrado foi dito que nos próximos dias informará a data para realização da reunião da Comissão Mista, momento em que a OAB apresentará, de forma pontual, as demais demandas dos advogados.

Folha Popular – Com informações da subseção da OAB.