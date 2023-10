Diretoria e conselho da subseção da OAB de Tenente Portela tomam posse hoje

Diretoria – presidente: Jerônimo Thorstenberg dos Santos; vice-presidente: Tainá Splendor Sganderla; secretário(a)-geral: Ane Denise Radons; secretário(a)-geral adjunto(a): Felipe José dos Santos; tesoureiro(a): Claudenir Scherer; Conselho: Brunela Gandini, Carla Angélica Piccinini Canova, Diogo Feliciano Prates Thorstenberg, Eduardo José Barella Ferrari, Fausta Mirela de Carli Freese, João Gheller Neto, Lucas Wolf Grieleitow, Marcos Antonio Fornari, Marlon Aurélio Verdi, Simone de Moura Rosa, Simone Souza Matter Britzius, Thayra Canto Gheller.

Ocorreu na segunda-feira, 2, na Sala da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizada no Fórum da Comarca de Tenente Portela/RS, a eleição da recente subseção criada da OAB de Tenente Portela.

Por unanimidade, a chapa que se dispôs a concorrer à eleição foi eleita. Dos 83 advogados aptos a votar, dentre os 105 que estão inscritos na subseção de Tenente Portela (Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha), 77 compareceram e exerceram seu direito de voto.

Acompanhando a votação, esteve representando a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, o gerente administrativo Rafael Moraes. Moraes disse estar feliz com a conquista da subseção de Tenente Portela, bem como pelos trabalhos da eleição que ocorreu com dinamismo e agilidade.

Logo após a apuração dos votos, o agora eleito presidente da OAB Tenente Portela, Jerônimo T. dos Santos, acompanhado do presidente da OAB de Três Passos, José Orlando Schaeffer, estiveram visitando o juiz da Comarca de Tenente Portela, Dr. Neimar Pedro Kaibers, oportunidade em que conversaram sobre a necessidade, urgente, de aumentar o número de servidores na comarca, a fim de melhorar o fluxo dos processos, visando sempre a melhoria na prestação jurisdicional. O Magistrado desejou sucesso para a nova gestão, da 107ª subseção da OAB/ RS.

De acordo com o presidente Jerônimo, a criação da subseção dos advogados na Comarca de Tenente Portela vem após anos de tentativas e pedidos junto à OAB estadual. Na condição de conselheiro subseccional, e delegado da Escola Superior da Advocacia (ESA), ele já vinha atuando há anos, junto com Tainá Sganderla Fros, secretária geral adjunta da subseção de Três Passos, e vice-presidente eleita em Portela, para que este pleito fosse atendido. Referiu que este é apenas um dos seus objetivos, pois agora, com a diretoria eleita, seguirão firmes no pleito da implantação de uma segunda vara judicial para a Comarca, o que visa aumentar a rapidez com que os mais de 17 mil processos serão analisados, beneficiando não só a classe dos advogados, mas a sociedade como um todo.

A solenidade de posse da diretoria, e do conselho subseccional, será realizada no Centro de Eventos Mantovani, hoje sexta-feira, 6, a partir das 19h30min, evento que contará com a presença do presidente da OAB/RS, Dr. Leonardo Lamachia.

Folha Popular