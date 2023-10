Diretoria e conselho da subseção da OAB de Tenente Portela foram empossados

Diretoria – presidente: Jerônimo Thorstenberg dos Santos; vice-presidente: Tainá Splendor Sganderla; secretário(a)-geral: Ane Denise Radons; secretário(a)-geral adjunto(a): Felipe José dos Santos; tesoureiro(a): Claudenir Scherer; Conselho: Brunela Gandini, Carla Angélica Piccinini Canova, Diogo Feliciano Prates Thorstenberg, Eduardo José Barella Ferrari, Fausta Mirela de Carli Freese, João Gheller Neto, Lucas Wolf Grieleitow, Marcos Antonio Fornari, Marlon Aurélio Verdi, Simone de Moura Rosa, Simone Souza Matter Britzius, Thayra Canto Gheller.

A solenidade de posse da diretoria e do conselho subseccional ocorreu no Centro de Eventos Mantovani e contou com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamachia.

Também participaram presidentes de subseções, o vice-presidente da Jovem Advocacia da OAB/RS Marcos Pippi, prefeitos da Microrregião, advogados de várias regiões, o juiz Neimar Pedro Kaibers, a promotora de justiça Andrelise Borin Bagatini, servidores do judiciário da comarca de Tenente Portela, delegados regionais e representantes de instituições.

Os advogados jubilados da comarca de Tenente Portela, Dr. Rubens Ribeiro dos Santos e Dra. Waldirene Garbinatto Soares, também foram agraciados com lembranças pelos serviços prestados à advocacia Microrregional.

Para animar o evento estiveram os músicos Rafael Rodrigues, Felipe Scheid, Gustavo Rosa Correia, Ronei Pöerch e Eduardo Gehlen. Na sonorização, Romeu Pöerch.

Lamachia afirmou que foi em 106 posses de diretoria e conselhos, “mas poucas foram com esse simbolismo e com uma festa tão linda como está que vocês estão fazendo aqui, parabéns, vocês estão de parabéns! Essa posse é uma posse histórica, significa muito para vocês e para mim”.

Jerônimo disse que ficou muito satisfeito com a posse, pois a grande adesão das pessoas da comunidade demonstra a importância que a OAB tem para os municípios da Comarca.

Folha Popular