Dois meses depois da enchente, animais resgatados vivem situação limite nos abrigos do RS

Na audiência pública desta tarde, a promotora de justiça Annelise Steigleder, que vem atuando nos abrigos de animais, compartilhou sua preocupação com a sustentabilidade dos locais no médio e longo prazo. “Os abrigos foram constituídos no improviso, como não podia deixar de ser naquele momento tão dramático. Mas agora, passados dois meses do início das enchentes, temos que avançar para políticas públicas mais permanentes, que possam fomentar a adoção desses animais”, afirmou.

Uma situação limite, é assim que Annelise define o estado atual dos abrigos. “Eu vejo as voluntárias do Centro Vida, que é um abrigo com o qual eu mantenho bastante contato, elas estão realmente numa situação de muita dificuldade com a escassez de voluntários. E começaram a aparecer também os custos relacionados à manutenção desses espaços, com contas de luz e água que estão chegando. Agora estamos vivendo uma situação dificílima, que é o surto de cinomose [uma doença infecciosa que atinge os cães] em muitos abrigos. São situações inéditas para todos – embora eu seja promotora de justiça na área ambiental há muitos anos, nunca trabalhei com essa magnitude de dificuldade”.

Mesmo diante da catástrofe, apenas 66 municípios gaúchos solicitaram, ao governo federal, recursos do chamado rito sumário para proteção animal. A informação foi compartilhada na audiência pública pela diretora do departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini. “Sempre que acontece uma emergência, nós temos recursos que são transferidos sem burocracia. O município afetado pela emergência, pela situação de calamidade, solicita esse recurso e só depois de 30 dias precisa prestar contas. Depois de 60 dias, apresenta o plano de trabalho”, explicou.

Os recursos foram distribuídos em três faixas de valores: R$ 50 mil reais para municípios de até 45 mil habitantes, R$ 90 mil para municípios maiores e R$ 180 mil para municípios acima de 100 mil habitantes. “São valores menores justamente porque o recurso é liberado sem o plano de trabalho, ele é emergencial para depósito e disponibilização rápida”, explicou Vanessa.

“Se todos os municípios afetados, em situação de emergência, tivessem solicitado esses recursos, o montante disponibilizado para causa animal no Estado seria da ordem de mais de R$ 22 milhões. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse recurso, seria suficiente para castrar 80 mil animais”, ressaltou a diretora.