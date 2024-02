Em Brasília, na semana passada, o prefeito de Tenente Portela reforça pedido por vacinas contra a dengu

O prefeito, Rosemar Sala, participou de encontro no Ministério da Saúde e reforçou o pedido pelo envio de vacinas contra a dengue para Tenente Portela e demais cidades gaúchas. A agenda ocorreu na tarde de quarta-feira, 21. Sala integrou uma comitiva de prefeitos e de deputados federais do RS que se reuniu com a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Leonor Maciel.

Sala relatou a situação vivida pelo Município e, além da solicitação formal por imunizantes, também reivindicou o apoio técnico e financeiro do Governo Federal nas ações de enfrenta

mento à dengue. Quanto à vacina, a informação repassada é de que o Ministério da Saúde tem atuado para agilizar a distribuição das doses, assim como a produção do imunizante no Brasil, no entanto, dificilmente as vacinas chegarão a todas as cidades, ainda neste ano.

Mesmo estando na Capital Federal, o prefeito manteve contato permanente com o prefeito em exercício, Leônidas Balestrin, e secretários municipais, para monitorar o avanço da dengue em Tenente Portela. Ele reforçou que o momento é de união de toda a comunidade. “Não é hora de criar polêmicas, muito menos apontar culpados, a situação requerer o esforço de todos para vencer esta guerra contra a dengue”, ressaltou.

Jornal Folha Popular – Com informações da assessoria de comunicação | Prefeitura Municipal de Tenente Portela.