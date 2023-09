Emater/RS ganha medalha por atuação ‘muito além da assistência técnica’

Brasil de Fato – “A Emater é a garantia de gente no campo. É muito mais do que assistência técnica. Quem chega em uma comunidade quilombola ou em uma comunidade de pescadores artesanais? É a Emater. Ela faz assistência social no campo”. As palavras são do deputado Zé Nunes (PT) ao conceder aos funcionários da Emater/RS – Ascar a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa. O evento ocorreu na Casa da Emater na Expointer, em Esteio (RS).

Ao entregar a honraria à presidenta Mara Saalfeld, o deputado destacou o trabalho permanente em defesa da instituição. “Somos defensores da Emater-RS/Ascar. Vocês têm contribuído para o desenvolvimento do Rio Grande e essa distinção é um reconhecimento, um agradecimento pelo compromisso com a população gaúcha”, justificou.

“Indo onde ninguém vai”

Mara Saalfeld compartilhou a homenagem com sua equipe, lembrando “os 1.680 funcionários que trabalham com muita dedicação à extensão rural continuada”.

O deputado reparou que a agricultura familiar “representa 27% do PIB gaúcho, que somados ao agronegócio, chega a 50%, se falarmos em todo setor primário, num estado que praticamente não tem mais política para esta área”. Para ele, “é preciso uma dedicação especial para que a Emater siga atuando na promoção das comunidades e indo onde ninguém vai. Falar da agricultura é falar da Emater”.

Ao longo de 68 anos, a instituição vem atendendo as demandas de agricultores e pecuaristas familiares, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas e assentados.

