Embaladas pelos 11 a 0 contra o Guarani de Bagé, Gurias do yucumã enfrentam a equipe de Ijuí no domingo

Após uma extraordinária vitória por 11 a 0 contra o Guarany de Bagé no domingo passado, as Gurias do Yucumã voltam a entrar em campo pelo Gauchão Feminino. A equipe comandada pelo técnico Tiago Rodrigues vai até Ijuí para realizar o clássico regional diante do Elite, no domingo, 27.

O retrospecto é favorável às Gurias do Yucumã, com três vitórias, um empate e uma derrota, em cinco partidas disputadas. Apesar dos números, a comissão técnica rubro-negra avalia com cautela a partida, afinal, todos os clássicos representam dificuldades para ambas as equipes.

Foto: Mariana Della Méa

O jogo também é um confronto direto pela vice-liderança do grupo. Atualmente, as Gurias do Yucumã estão na segunda colocação, com nove pontos, enquanto o Elite, tem seis pontos, ocupando o terceiro lugar.

Gurias do Yucumã e Elite se enfrentam no estádio Bertoldo Christimann, às 11h. A partida será transmitida pela FGF TV.

Folha Popular – Com informações do Facebook/Gurias do Yucumã.