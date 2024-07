Emenda à Reforma Tributária garante isenção de imposto sobre livros

Sul 21 – Uma emenda proposta pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Livro, Leitura e Escrita, garantiu que o texto da Reforma Tributária, aprovado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados, não incluísse o aumento de impostos sobre a cadeia produtiva do livro. A emenda foi acatada pelo relator e incorporada no texto final do PLP 68/2024, que regulamenta a Reforma Tributária.

Atualmente, os livros não têm nenhuma carga tributária (imunidade e alíquota zero de PIS/Cofins) e as empresas do setor mantêm créditos sobre operações anteriores, o que reduz o custo final dos livros. O PLP 68/24 mantinha a imunidade dos livros, mas não garantia a manutenção dos créditos para operações anteriores, exceto para exportações, o que contraria a lógica de desoneração da cadeia produtiva do livro.

Sem essa manutenção, os custos tributários sobre insumos adquiridos pelas empresas do setor iriam aumentar, elevando cerca de 16% o preço dos livros. Com a modificação do texto, feita a partir da emenda proposta pela deputada Melchionna, ficam mantidos os créditos para operações anteriores, desonerando a cadeia produtiva. O PLP 68/24 agora vai ao Senado.

“Num país com um índice baixíssimo de leitores, pouco mais de 50% da população se considera leitora, é inadmissível se tente aumentar o imposto sobre os livros. O Brasil precisa de mais leitores, precisa que o livro seja mais acessível para todos, e não que ele fique mais caro”, defende a parlamentar.