Emoção e Lógica

Jane Austen foi uma escritora inglesa do final do século XVIII e início do século XIX que olhava o seu mundo, especialmente a aristocracia, com muita ironia. Nos seus primeiros escritos usava a técnica do contraponto, das polaridades, das contradições e antagonismos no título de seus livros, como Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. É a polaridade do tema que trato neste artigo que provocou o título escolhido.

Depois de dois meses dos problemas climáticos no nosso estado do Rio Grande do Sul, torna-se necessário pensar a situação com planejamento para os próximos eventos, que vão acontecer, mais cedo ou mais tarde.

Nos primeiros momentos fomos movidos pelos sentimentos de solidariedade, empatia, compaixão com quem tinha sido atingido diretamente, quem perdeu vidas, casas e pertences. Vivenciamos momentos de forte emoção, fizemos coletas de vários tipos de materiais necessários para a sobrevivência dessas pessoas. Ajudamos com recursos financeiros que reverteram em atendimentos de urgência. Estados, municípios e empresas ajudaram com equipamentos para drenar e limpar. Essas ações costumam diminuir como o passar do tempo. Chegam outras situações críticas e as emoções se voltam para estas novas realidades. Por isso as emoções são intensas, mas passageiras.

Já temos muitas ações planejadas que aconteceram em vários lugares do mundo que passaram por situações semelhantes à nossa. É importante olhar, estudar e aprender com quem conseguiu um resultado positivo diante das catástrofes. A emoção produz soluções imediatas. A lógica exige planejamento a curto, médio e longo prazo.

Depois do colapso financeiro de 1929 o governo dos Estados Unidos começou uma política de intervenção em uma sociedade liberal “absoluta”. Muitas obras de grande porte passaram a ser planejadas e executadas por autarquias do Estado. Entre elas estão as obras hídricas do Vale do Tennessee, que sob alguns aspectos se assemelha à nossa região gaúcha, com secas e chuvas intensas. As obras levaram décadas para se concluírem. Hoje os problemas estão resolvidos.

Estamos vivendo um momento de muitas cobranças imediatas. Sem planejamento teremos uma maquiagem sobre os problemas e não uma solução. Emoção e lógica devem andar juntas, uma colaborando com a outra.