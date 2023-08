Entrega de obras também marcará os 68 anos de Tenente Portela

Reformas da Praça do Imigrante e do Centro Cultural e construção do Caminhódromo serão oficialmente entregues no dia 9

A programação dos 68 anos de Tenente Portela terá na próxima quarta-feira, 9, a entrega de três obras. O roteiro começará às 9h com a inauguração do Caminhódromo da Avenida Ceres. Na sequência duas reinaugurações: às 10h30min a Praça do Imigrante e a partir das 19h o Centro Cultural.

As obras representam investimentos de mais de R$ 2,2 milhões. No Caminhódromo e no sistema de iluminação da Praça do Imigrante parte dos recursos vieram do Governo do Estado. Toda a comunidade está convidada a participar. Confira a programação dos atos inaugurais:

Caminhódromo – a entrega oficial da obra ocorrerá às 9h e será marcada por uma caminhada que terá como ponto de partida o cruzamento da Avenida Ceres com a Rua Goitacazes. Serão cerca de 600 metros até o local onde acontecerá o ato de inauguração, nas proximidades da sede do Sindicato dos Servidores Municipais. Parte do asfalto da Avenida Ceres também está concluída.

Praça do Imigrante – a obra de reforma total deste espaço público será oficialmente entregue às 10h30min. Além da reinauguração da Praça, será feita inauguração do sistema de iluminação que contemplou a área coberta e todo o entorno.

Centro Cultural – uma programação especial marcará a reinauguração. A partir das 19h ocorrerão diversas apresentações com grupos de danças de escolas e entidades do Município. Também haverá show com as duplas portelenses Iago & Lairton e Júnior & Felipe. As ruas de acesso a Praça Tenente Paiva serão bloqueadas, pois as apresentações serão feitas na área externa do Centro do Cultural. Após a reinauguração, o prédio será aberto para visitação do público. Na área interna, o destaque fica para o Auditório Aurélio Porto, que também foi totalmente reformado.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.