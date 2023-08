Equipe do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela já realizou mais de 20 transplantes de córneas

O Hospital Santo Antônio (HSA) realizou na tarde do sábado, 12, três transplantes de córneas. A equipe do Dr. Heron Gomes Corrêa, coordenada pelo enfermeiro Janiel Glinke, que também é presidente da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos Para Transplante (CIHDOTT) HSA, esteve à frente deste feito.

O fato inédito, realizado, foi possível devido ao retorno gradual dos transplantes, que estavam sendo realizados de forma restrita devido às sequelas da pandemia do Covid-19. Após a renovação da equipe de transplantes de córneas do HSA, em conjunto com a central de transplantes do Rio Grande do Sul, os pacientes que estavam inscritos há mais de um ano em lista de espera puderam receber uma córnea e voltar a enxergar.

O enfermeiro Janiel, especialista em doação, captação e transplantes de órgãos, lembra que “os transplantes só ocorrem porque uma família perdeu seu ente querido e, através de um gesto de amor, autorizou a retirada dos órgãos para que pudessem ser transplantados, fazendo com que pessoas que necessitam de um órgão possam receber e continuar vivendo.”

O trabalho de toda equipe do hospital é fundamental para que esse procedimento aconteça. Durante a semana, já aconteceu outro transplante. Com esses três transplantes, o hospital já soma mais de 20 transplantes realizados.

“Gostaríamos de agradecer toda a equipe do Dr. Heron, a equipe de anestesiologia e oftalmologia do HSA. Além disso, não podemos deixar de agradecer à presidente do HSA, Mirna Braucks, e à gerente de enfermagem do HSA, enfermeira Regina M. Reggiori, pois sempre estão em busca do melhor para as equies ultirofissionais e os pacientes atendidos pelo hospital. Agradecemos também aos enfermeiros e técnicos de enfermagem do centro cirúrgico e, em nome destes, agradecemos todos os demais colaboradores que direta ou indiretamente contribuíram para este feito inédito em nosso hospital. Sem dúvida, nossa comunidade conta com um complexo hospitalar habilitado para um atendimento de alta resolutividade em saúde. Parabéns, HSA!”, salienta o enfermeiro Janiel Glinke.

Folha Popular – Com informações do HSA