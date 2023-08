Equipe multiprofissional realiza com sucesso mais um transplante de córnea no HSA de Tenente Portela

O Hospital Santo Antônio celebra mais um marco incrível na área da saúde. Nossa equipe de Oftalmologia, em parceria com a Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), que é formada por equipe multiprofissional da área de saúde e tem a finalidade de organizar no âmbito da instituição, rotinas e protocolos que possibilitem o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes, realizou com sucesso mais um transplante de córnea.

Compaixão e expertise unem-se para devolver a visão a uma paciente de 66 anos, proveniente de Frederico Westphalen. A direção hospitalar do HSA agradece ao Dr. Heron Gomes Correa, à Dra. Angélica Freire e à equipe de Enfermagem do HSA pelo cuidado excepcional. “Seguimos focados em realizar uma saúde resolutiva para a comunidade!”

Folha Popular – Com informações do HSA.