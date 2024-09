Érica Debus Szerwieski, atleta portelense, conquista o 1º lugar na rústica do 37º BPM em Frederico Westphalen

“Hoje foi simplesmente sensacional” (domingo passado), afirmou orgulhoso o pai da atleta portelense. Érica conquistou o 1° lugar na Rústica de Aniversário do 37° BPM de Frederico Westphalen, no domingo, 1º de setembro. Ela competiu na modalidade adulto feminino 5 km.

Conforme Érica, a rústica foi, até hoje, a prova mais difícil e desafiadora de sua carreira. A atleta relatou que saiu em ritmo forte até o 3° km, correndo abaixo de 4 minutos por km, e com suas adversárias alternando de posição pela primeira colocação. Ela foi perseguida desde o começo sem conseguir abrir vantagem, em um percurso de muitas subidas e decidas.

O pai da atleta, Eder Szerwieski, narrou que foi no início do 4° km que Érica retomou a ponta da prova para não largar mais. “Foi uma vitória gigante! Os últimos 450 m eram de muita subida e a vantagem sobre as adversárias muito pequena. Eu assisti e vi o sacrifício que estava sendo para a Érica. Ela chegou a querer desistir por 4 ou 5 vezes, fez o percurso sussurrando ladeira acima e me disse que não aguentava mais. Foi aí que gritei com ela e a motivei, lembrado-a do quanto já sofremos para ela chegar até ali. E quando parecia que as adversárias iriam passá-la, ela tirou forças da juventude e conseguiu vencer com uma diferença de apenas 5 segundos para a segunda colocada. Sei que teve conquistas muito mais importantes, mas essa foi especial”, comemora Eder.

A atleta tem se destacado no Estado vencendo provas de atletismo e deixando os portelenses orgulhosos com seu desempenho.

O Jornal Folha Popular parabeniza a atleta, seus pais e seu treinador pelo empenho e dedicação ao esporte e por levar o nome de Tenente Portela Estado afora!