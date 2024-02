Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela inicia o ano letivo

A Escola Estadual Tenente Portela, iniciou o ano letivo 2024 com uma série de atividades envolvendo professores, funcionários e alunos.

Na semana de 5 a 9 de fevereiro, os professores participaram de formação oferecida pela Secretaria de Educação do Estado e de “Encontro na Escola” nos dias 14 e 16 de fevereiro, tratando sobre a organização e planejamento do ano letivo, estudo e reelaboração do Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar. E no dia 15 de fevereiro houve uma live com a 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que tratou também da organização do ano letivo.

No dia 19, segunda-feira, foi realizada a recepção dos alunos com dinâmicas e atividades variadas, oportunizando uma abertura de um tempo e espaço de boa convivência e interação entre todos. Pela manhã turmas do 5º ao 9º ano e a tarde alunos do 1º ao 4º ano.

A equipe diretiva da escola, professores e funcionários desejam a todos um ótimo ano letivo, com muitos aprendizados e realizações.

Jornal Folha Popular – Com informações da Escola Tenente.