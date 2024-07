Escola Tenente promove evento de incentivo à leitura

A turma do 5° ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela, sob orientação do professor regente Willian Graebin, realizou um Chá Literário na terça-feira, 9.

Durante o evento, os alunos realizaram a leitura de diferentes gêneros textuais, participaram de contações de histórias, dinâmicas e brincadeiras orientadas pelos alunos do Curso Normal da Escola Sepé Tiaraju, juntamente com a professora Elissandra Wagner da Rosa, assistiram vídeos sobre a importância da leitura e, também, realizaram um lanche compartilhado.

De acordo com Willian, atividades como estas são planejadas para que os estudantes possam construir seus conhecimentos, aprimorando diversas competências e habilidades. O professor agradece a equipe gestora da escola, colegas professores e funcionários, alunos e famílias e também ao Curso Normal da Escola Sepé Tiaraju pela parceria neste evento, que, sem dúvida, foi muito proveitoso e significativo para todos.