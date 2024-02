Escolas da Rede Municipal de Ensino de Tenente Portela retornam às aulas

No dia 14 de fevereiro ocorreu o retorno dos trabalhos nas três Escolas de Educação Infantil, acolhendo seus pequenos e famílias. Aproximadamente 315 crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses, retornaram às aulas para um ano de muita troca e de aprendizagem.

Na segunda-feira, 19, retornaram as Escolas de Ensino Fundamental. Conforme a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berguetti Denes, “os rostos dos alunos demonstravam alegria, entusiasmo e muita saudade de rever colegas e professores, que por sua vez, organizaram lindas recepções para seus alunos.

Os sete educandários de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino iniciaram o ano letivo atendendo 1226 alunos, nos turnos manhã e tarde. Em seis dessas

escolas, os alunos do 1º e 2º anos estarão recebendo atendimento em turno integral.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd), através da secretária Gicelda e a coordenação pedagógica, realizou acompanhamento em todas as escolas no 1º dia de aula, afirmando que tudo transcorreu com normalidade e conforme previsto.

Para a secretária, “foi emocionante ver os rostinhos alegres chegando em suas escolas, para iniciar mais um ano letivo. A Smecd iniciou o ano com todo o material de apoio pedagógico do Sistema Aprende Brasil nas escolas, buscando cada vez mais a melhoria do nosso ensino. Contamos também com a merenda que visa a qualidade nutricional de nossas crianças, que foram servidas desde o 1º dia de aula. Os alunos da Rede Municipal se utilizam do transporte escolar, que é realizado na cidade com veículos da frota do município e em todo interior o transporte acontece com ônibus do município e com empresas terceirizadas, que complementam a necessidade. Em virtude da dengue presente em nosso município, também foram tomadas as medidas necessárias, como dedetização de todos os espaços escolares, bem como a distribuição de repelentes, que servirão para uso coletivo. Agradecemos os créditos de todas as famílias, que nos confiam diariamente seus bens maiores, que são os filhos, aos cuidados de nossas escolas”, conclui Gicelda.

Jornal Folha Popular – Com informações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.