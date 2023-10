Etapa Ijuí do Corridas Unimed 2023 recebeu inscrições até quinta-feira, 26

No domingo, 29, as corridas de rua estão de volta ao calendário de Ijuí, com uma nova edição do Corridas Unimed. O evento, que recebeu inscrições até quinta-feira, 26, tem largada e chegada no Complexo Poliesportivo, e vai reunir crianças, estudantes, adultos e idosos, vindos de toda a região. Esta é a última etapa do 10º Circuito Regional de Corridas que vem sendo realizado desde março, com provas até agora em Cerro Largo, Roque Gonzales, Horizontina, Cruz Alta e Panambi (também apoiada pela Unimed Noroeste/RS).

O tradicional evento estimula a prática esportiva e chama a atenção para a doação de órgãos, destacando a temática “Doe órgãos. Se doe pela causa”. A Unimed Noroeste/RS é apoiadora da iniciativa, que tem organização nesta etapa do Clube de Corredores de Ijuí.

Para a prova, com previsão de início às 8h30, haverá premiação aos cinco primeiros colocados na classifi cação Geral (masculino e feminino), que recebem troféus. Outras 38 categorias serão premiadas com troféus e medalhas nas modalidades Mirim, Estudantil e Adulto.

As inscrição para a prova encerraram às 20h de quinta-feira, 26, no site da União dos Corredores de Rua de Santa Maria (UCRSM), pelo link: https://bit. ly/408eoKk.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da Unimed Noroeste /RS