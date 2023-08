Fase municipal dos Jergs envolve sete escolas de Tenente Portela

A Administração Municipal e a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto estão promovendo a fase municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs) envolvendo Escolas Estaduais e Municipais de Tenente Portela. A abertura oficial do evento ocorreu na segunda-feira, 07, na Praça do Imigrante com a modalidade atletismo e as demais competições irão ocorrer entre os dias 08 e 15 de agosto.

A fase municipal está sendo coordenada pelo diretor de esportes do município, André Rodrigo Schiefelbein, com o auxílio dos professores municipais Franciele Souza Alves, Juliana Aline Horn e Ricardo Conci Kowalski.

Os Jergs tem por finalidade estimular a prática esportiva nas escolas públicas do Estado e dos municípios, buscando a mobilização da comunidade escolar em prol do esporte, contribuindo para o desenvolvimento integral dos participantes como seres sociais, estimulando o pleno exercício da cidadania e incentivando a integração das instituições de ensino.

Este ano estão participando dos Jergs as seguintes escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna, Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório, Escola Estadual de Educação Básica Professora Cléia Salete Dalberto, Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco Balestrin, Escola Estadual Ensino Médio Sepé Tiaraju, Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela e Escola Estadual Índigena de Ensino Fundamental Gomercindo Jete Tenh Ribeiro.

As modalidades previstas para ocorrerem são: atletismo, voleibol, handebol, tênis de mesa, futsal e xadrez on-line, nas categorias infantil e juvenil, feminino e masculino.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela