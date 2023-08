Feira do Livro da Escola Sepé Tiarajú é realizada com êxito

XXVII FEPORLI – “Poetize-se” – Hora de agradecer

Por: Giovana Maciel, diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiarajú.

A Família Sepé Tiaraju, através de todos os seus integrantes, vem de forma honrosa registrar o grande sucesso da 27ª Edição da Feira Portelense do Livro que aconteceu durante os dias 15, 16 e 17 de agosto deste ano, integrando as comemorações do 68º aniversário do Município de Tenente Portela. O sucesso deste evento só se fez pela participação indispensável e única de cada pessoa que prestigiou a feira com sua presença e com ela poetizou-se.

Faz-se oportuno agradecer infinitamente a todos aqueles que aceitaram o convite para integrar e compor o espaço de exposição e integração disponibilizado às entidades e representações parceiras da Escola, organizado no ginásio do educandário. O objetivo desse espaço foi dar visibilidade à grande coletividade que de fato ajuda a solidificar as ações realizadas no campo fértil da educação e em especial da escola. Muito obrigada amigos e parceiros…

Não poderíamos deixar de manifestar nosso agradecimento à administração municipal pelo apoio recebido para com a organização da feira, em especial pela cedência de espaço, acústica, bem como toda logística de transportes disponibilizada para que os professores e alunos pudessem visitar a feira. Momento oportuno para estender e reconhecer o papel da imprensa que faz a cobertura e a divulgação da feira, ampliando o alcance do evento e promovendo o conhecimento literário do seu povo.

E se o tema é feira do livro não há como não agradecer de forma emocionada os responsáveis pela parte acadêmica, literária e poética do evento. Sim, com orgulho e infinitamente emocionados, agradecemos o aluno Ygor Martins Capellari pelo lançamento do seu livro, a professora e escritora Marlene Staub e a escritora e poeta Janet Zimmermann. O brilho de vocês iluminou a realização da FEPORLI! E o que falar para aqueles que foram responsáveis “diretos” pelos trabalhos elaborados e apresentados na feira? Então… a vocês queridos professores, funcionários, alunos e pais, não temos como mensurar o tamanho do respeito que temos pela competência, dedicação e comprometimento demonstrados nestes tempos de feira (foram meses de trabalho), por todos que juntos disseram “POETIZE-SE”!!! Enfim, o nosso muitíssimo obrigado a todos e até a XXVIII/2024!