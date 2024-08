Flamengo de São Pedro conhece adversários na primeira fase do Gauchão Feminino 2024

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica e o regulamento específico do Gauchão Feminino Ipiranga 2024. A competição inicia dia 11 de agosto e encerra no dia 24 de novembro. O campeonato será disputado por nove equipes.

Na primeira fase, sete times jogam entre si em turno único com os quatro melhores se classificando para a próxima fase. A etapa seguinte será um hexagonal com os quatro classificados, além de Inter e Grêmio. Na segunda fase, os clubes mais uma vez jogam entre si em turno único, com os quatro melhores avançando para os mata-matas.

Os duelos de semifinal e final serão disputados em partidas de ida e volta. Já a decisão do terceiro lugar será em jogo único.

O Flamengo de São Pedro estreia fora de casa contra o Vidal Pro, no dia 11 de agosto, domingo, às 15h, na Arena Cruzeiro em Cachoeirinha. Pela segunda rodada, as Gurias do Yucumã jogam em casa, no dia 18 de agosto, também um domingo, às 15h, contra o Juventude em Tenente Portela.

Confira as demais equipes que integram o Grupo do Flamengo de São Pedro:

Rádio Alto Uruguai