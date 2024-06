Fórum de Tenente Portela retomou suas atividades presenciais nesta segunda-feira

Depois de um mês de atividades suspensas, na segunda-feira, 3 de junho, o Fórum de Tenente Portela retorna aos atendimentos presenciais, das 12 às 19h, e realização de audiências.

Todas as audiências que já estavam marcadas para o mês de junho estão mantidas.

As atividades do Poder Judiciário em todo Estado estavam suspensas desde o início de maio, por causa da situação de calamidade pública declarada no Rio Grande do Sul. Com a inundação do centro de Porto Alegre, o prédio do Tribunal de Justiça (TJ) foi afetado, provocando a indisponibilidade dos sistemas. A presidência do TJ suspendeu todas as atividades presenciais e prazos processuais até a regularização da situação.