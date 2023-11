Governador do Rotary Club do Distrito 4660 visita instituições portelenses

O Rotary Club de Tenente Portela realizou na noite de quinta-feira, 9, um evento de celebração e companheirismo.

A reunião festiva recebeu o governador distrital, Alex Knapp Bakof, e sua esposa, Lisiele Lago Bakof, e ocorreu na Casa da Amizade, com início às 20h30min.

De acordo com a presidente do Rotary Club de Tenente Portela, Neiva Maria Rigo Pöerch, “o evento foi uma oportunidade única para compartilhar experiências, discutir ideias e fortalecer os laços que unem nossa comunidade rotária. A presença do governador distrital foi uma ocasião especial para ouvirmos suas orientações e conhecermos os projetos e metas do distrito 4660 para o ano rotário.”

O governador, na quinta-feira, durante a manhã e à tarde, realizou reuniões e visitou instituições e os órgãos de imprensa para divulgar as metas e ações que serão desenvolvidas pela instituição rotária.

“A visita reforça o movimento das ações realizadas na comunidade. É o momento para fazer as metas distritais, trabalhando as propostas, que neste ano estão focadas no lema rotário ‘Crie esperança no mundo’, veiculadas nas ênfases de saúde mental e emocional. Temos uma ligação forte com novas gerações e por isso o Rotary desenvolve há alguns anos um programa, que é o empoderamento de meninas. No distrito, estamos ampliando o programa para meninas e jovens, justamente pela necessidade de meninas e meninos terem consciência de seus deveres, para serem incentivados a crescerem como indivíduos. O momento da visita é muito importante, pois assim conhecemos as atividades do clube e os projetos que ele realiza na comunidade. Ficamos muito felizes em presenciar as ações realizadas em Tenente Portela. O Rotary é uma entidade tradicional de muitos anos e a gente percebe quantos projetos já foram realizados aqui. Como exemplo, a campanha de auxílio para doação de sangue e o banco ortopédico. Visitamos também a APAE, que inclusive recebe doações do banco ortopédico e também desenvolve um belo projeto. Ficamos orgulhosos em termos a família rotária dos jovens, o Rotaract, jovens de 18 a 30 anos, que têm uma atuação oportuna na comunidade, e os interactianos, de 12 a 18 anos, cuja principal função é desenvolver suas habilidades de comunicação, oratória e liderança, sempre através de projetos destinados à comunidade. Parabenizamos os clubes pelas atividades desenvolvidas e a comunidade de Tenente Portela por apoiar as ações propostas pela família rotária”, finaliza o governador.

