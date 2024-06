Governo do Estado conclui pavimentação do acesso a Pinheirinho do Vale

Uma etapa importante de uma obra esperada há anos, a pavimentação da ERS-528, entre Palmitinho e Pinheirinho do Vale, no Médio Alto Uruguai, foi concluída pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes. Foram 18 quilômetros de asfalto implantados, garantindo a ligação entre os municípios e o acesso asfáltico a Pinheirinho do Vale. O investimento até a fase atual da obra foi de R$ 24,9 milhões.

“A pavimentação da rodovia é um grande avanço não só para os dois municípios, mas para toda a região. Esse é um compromisso de Governo, trabalhar incansavelmente para que municípios não fiquem sem acesso asfáltico. Essa obra é mais um grande esforço, as comunidades de Palmitinho e Pinheirinho do Vale serão muito beneficiadas”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Nesta semana, foi finalizada a sinalização provisória na pista, permitindo o uso da rodovia com segurança pelos motoristas. Faltam agora as sinalizações horizontal e vertical definitivas e a finalização da drenagem ao longo do trecho, o que deve ser feito até outubro deste ano.

“Essa entrega agrega muito para essa região, que tem uma vocação agrícola grande. Pinheirinho do Vale sai do mapa dos municípios sem acesso asfáltico. Isso proporciona desenvolvimento para essas localidades. A obra representou um desafio, em uma região bastante acidentada, com relevo difícil de trabalhar. Agora, temos uma rodovia de qualidade, com pavimentação de acordo com os parâmetros do Daer”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Região do Médio Alto Uruguai também foi contemplada com obras

Trevo de acesso ao distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, na ERS-591 – Foto: Divulgação Daer

Em maio, foi finalizado o trevo de acesso ao distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, na ERS-591. Além disso, foi concluído o primeiro quilômetro, de um trecho de nove quilômetros, entre Castelinho e Ametista do Sul. O valor investido até o momento nessas obras foi de R$ 6,8 milhões.

Também foi concluída a pavimentação do distrito de Santa Cruz, em Planalto, na ERS-324. O investimento foi de R$ 11 milhões.

Com informações do Daer