Governo estima reconstrução de estradas estaduais entre R$ 3 bilhões e R$ 9,9 bilhões

Sul 21 – A estimativa de custo para a recuperação e reconstrução das rodovias e pontes afetadas pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio pode chegar a R$ 9,9 bilhões, incluindo adaptações necessárias devido às mudanças climáticas. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite (PSDB), nesta segunda-feira (3), em Porto Alegre.

O governo estadual apresentou duas projeções de investimento para abranger 8.434 km de rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas, com 228 pontos afetados de alguma forma pela enchente. O custo mínimo, com obras de correção e liberação dos pontos atingidos, é de R$ 3 bilhões. O valor quase triplica no cenário de investimento com adaptações às mudanças climáticas, podendo então chegar a R$ 9,9 bilhões.

“Vamos buscar viabilizar todo investimento possível e podemos assegurar que pelo menos R$ 3 bilhões são estimados. Esse valor seria para não apenas reconstruir pontes e recompor estradas, mas também para melhorar trechos dessas estradas e qualificar toda a rodovia, garantindo conforto e segurança aos usuários”, explicou Leite.

Segundo o governo do Estado, para agilizar o atendimento das cidades afetadas, foram definidas modalidades de contratação conforme a necessidade de cada local. Nos casos de grande impacto, será utilizada a contratação com dispensa de licitação, permitindo que as fases de instrução do processo sejam realizadas em até 15 dias.

A categorização das estradas afetadas foi baseada em sete critérios: situação da rodovia; tempo gasto a mais em deslocamentos; quantidade de afetados; impactos na economia local; impactos na saúde; impactos na mobilidade urbana; e volume de circulação de veículos.

Oito pontes de rodovias foram priorizadas para receber ações de recuperação e reconstrução, abrangendo 36 municípios. São elas: ponte de Feliz (VRS 843); ponte de Vista Alegre do Prata (ERS 441); ponte de Faxinal do Soturno Km 32 (ERS 348); ponte Itati (ERS 417); ponte de Faxinal do Soturno Km 35 (ERS 348); ponte Dilermando (ERS 530); ponte de Sinimbu (RSC 471); e ponte de Relvado (ERS 433).