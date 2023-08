Governo federal vai fazer compra pública de leite dos produtores e cooperativas

Brasil de Fato – Com a crise na produção de leite, o governo federal autorizou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a promover uma compra pública de leite dos produtores e cooperativas. “Estamos dialogando com os ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) sobre como será essa compra”, adiantou o presidente da Conab, Edegar Pretto. Nesta semana deverá ser anunciada oficialmente a medida emergencial para amenizar os efeitos da crise do leite no estado e no país.

Ainda não foi definido qual o montante e nem o valor que a Conab vai destinar para a aquisição. “Será uma medida emergencial para dar uma segurança aos agricultores, às cooperativas e ao setor de um modo geral”, disse Pretto.

Abandono da atividade – Cooperativas, movimentos e entidades da agricultura familiar tiveram um encontro com Geraldo Alckmin na sexta-feira (4), durante sua visita ao estado quando o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) ouviu suas demandas. Depois, ele informou que a Conab está autorizada a fazer compras governamentais de leite e derivados.

Levantamento da Emater aponta que, entre 2015 e 2021, 44 mil produtores de leite ligados à indústria abandonaram a atividade no Rio Grande do Sul. É uma decisão que contribui para a evasão rural e gera impactos econômicos negativos para os municípios.

“Vendendo as vacas pro açougue” – “Nós estamos numa quebradeira da agricultura. A gente sabe que se não mexer na importação do leite, os pequenos não sobreviverão nesse sistema”, salientou Plínio Simas, do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). Ele contou ainda que, no Norte gaúcho, havia 20 mil produtores de leite e, com a crise dos últimos anos, hoje existem apenas quatro mil. “Muita gente está vendendo as vacas pro açougue”, lamentou.

A avaliação das entidades é que a importação de leite, especialmente da Argentina e do Uruguai, tem impactado negativamente a produção gaúcha e nacional. Entre as ações solicitadas a Alckmin, está a criação de medidas para valorização do leite produzido no Brasil, além de melhorar o acesso ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) vinculado ao crédito.