Hospital Santo Antônio de Tenente Portela participa do Seminário de Parceria Brasil-China durante a Expointer

No dia 29 de agosto, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS, sediou um evento crucial para fortalecer os laços econômicos entre Brasil e China. O seminário “Oportunidades e Desafios na Parceria Econômica Brasil-China” reuniu líderes públicos e empresariais para discutir colaboração e desenvolvimento mútuo.

Com um formato híbrido, o seminário permitiu a participação presencial e online. A temática central, “Estreitando laços para cooperação Brasil-China: uma visão para o desenvolvimento mútuo”, foi debatida por diversos especialistas.

Entre os painelistas, estavam o Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da China no Brasil, Sr. Zhu Qingqiao, que ressaltou os vínculos entre as nações, abordando as políticas governamentais e estratégias que influenciam a parceria bilateral.

O Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela foi representado pela presidente, Mirna Braucks, que discutiu o estreitamento de laços entre os países, enfatizando a necessidade do investimento em cidades de pequeno e médio porte no que tange à saúde e à tecnologia. Destaca que no caso de Tenente Portela, este investimento se destina ao atendimento da população regional, de mais de 580 mil habitantes, além da maior população kaingang do sul do país, que esteve representada no evento pelo cacique Joel Ribeiro de Freitas.

O evento ocorreu durante a Expointer e mostrou as diversas formas de colaboração entre as nações, não apenas no agronegócio, mas em outras tantas diversas áreas. Em um mundo globalizado, encontros como esse são essenciais para fortalecer laços bilaterais e promover crescimento econômico e social.

Folha Popular – Com informações da assessoria de comunicação do HSA.