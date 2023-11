Hospital Santo Antônio promove o evento ‘Vínculos Precoces: Juntos pelo Novembro Roxo’

No dia 24 de novembro, das 13h às 17h, no auditório do Hospital Santo Antônio (HSA) será realizado um evento para destacar a importância do pré-natal, o papel crucial da UCI e o cuidado canguru. Vivências emocionantes com mães de prematuros também fazem parte do programa.

“Sua presença fortalecerá a conscientização e apoio a essas famílias, contribuindo para uma rede de cuidado mais sólida em nossa comunidade. Contamos com você!”, convida a administração do HSA.

Inscreva-se pelo link: https://linktr.ee/hospitalsantoantoniotp

Folha Popular