Hospital Santo Antônio de Tenente Portela realiza com sucesso a primeira cirurgia de artrodese de coluna

No dia 24 de agosto o Hospital Santo Antônio em Tenente Portela realizou sua primeira cirurgia de artrodese de coluna, marcando um avanço significativo na área de saúde da região. O paciente, um morador de 61 anos da cidade de Vista Gaúcha, passou pela intervenção cirúrgica liderada pelo experiente neurocirurgião Dr. Herisson Duarte.

A cirurgia de artrodese de coluna é um procedimento altamente especializado, que tem como objetivo estabilizar as vértebras da coluna vertebral, proporcionando alívio e melhoria da qualidade de vida para pacientes com lesões ou condições debilitantes. No caso do paciente operado, a fratura na segunda vértebra lombar resultou em compressão da medula espinhal, apresentando um risco iminente de paraplegia, caso não fosse tratada.

Sob a liderança do experiente neurocirurgião Dr. Herisson Duarte, a equipe médica do Hospital Santo Antônio realizou a cirurgia de forma inovadora e bem-sucedida. A intervenção, realizada localmente, eliminou a necessidade de um deslocamento prolongado, proporcionando ao paciente um tratamento avançado no próprio ambiente familiar.

A intervenção cirúrgica permitiu uma notável recuperação do paciente. Surpreendentemente, já no dia seguinte à cirurgia, o paciente conseguiu levantar-se, demonstrando a eficácia do procedimento e o sucesso da abordagem da equipe médica. A colaboração e apoio da equipe hospitalar desempenharam um papel crucial na evolução positiva do paciente.

Após alguns dias de acompanhamento e recuperação, o paciente recebeu alta médica e retornou à sua residência em Vista Gaúcha. O êxito dessa cirurgia não apenas restabeleceu a mobilidade e a qualidade de vida do paciente, mas também pavimentou o caminho para futuros procedimentos semelhantes no hospital. O Hospital Santo Antônio continua se destacando como uma instituição comprometida com a inovação e o bem-estar da comunidade. A realização bem-sucedida da primeira cirurgia de artrodese de coluna é um testemunho da excelência médica presente na região, reforçando a importância de oferecer tratamentos avançados e acessíveis para melhorar a saúde e a vida dos pacientes.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação do HSA.